昨年４月にテレビ東京ニューヨーク支局に赴任した同局の片渕茜キャスターが９日に自身のＳＮＳを更新。最新姿をアップした。インスタグラムで「モーサテサタデーご覧いただきありがとうございました」と始めて、「これまでトランプ大統領は“ＴＡＣＯトレード”＝いつも尻込みすると揶揄されてきました。そして、新たにマーケットで広まりつつあるのはタコスではなく、ナチョス。“ＮＡＣＨＯトレード”です」とつづり、ナチョ