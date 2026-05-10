◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）プロ初勝利をかけて先発した中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が、先制を許した。２回、先頭のダルベックを左前打で出塁させた。大城を空振り三振、増田陸を一ゴロに打ち取ったが、２死二塁。平山に１３７キロの初球を左前に運ばれる適時打で、先制点を与えた。プロ初登板初先発となった３月２８日の広島戦（マツダ）では、７回１失点（自責０）と好投するも