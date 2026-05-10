◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）新幕下で東幕下３９枚目・龍葉山（時津風）が、西幕下３９枚目・安大翔（安治川）を寄り切って、初白星を挙げた。初めて幕下の土俵に「幕下は相手がどんどん強い人になるので、緊張した」と振り返った。場所前は兄弟子の幕内・時疾風の胸を借りて稽古をする機会もあったといい、「なかなか勝てない。技術がすごい」と話した。２５年名古屋場所の初土俵から所要５場所で幕下に昇進