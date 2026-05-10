火事があった住宅 10日未明、浅口市で住宅などが全焼し、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。警察によりますと、10日午前3時30分ごろ、浅口市金光町占見新田にある61歳の男性の住宅から火が出ていると近くに住む人から119番通報がありました。 駆け付けた消防が約7時間後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅と木造平屋建ての離れ、物置2軒の合わせて４軒が全焼しました。 焼け跡からは性別不明の1人の遺体