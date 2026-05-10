◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（１０日・マツダスタジアム）球界初の“親子リレー”が実現した。広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝佛教大＝の母・恵美さんが「スペシャル始球式」に登場した。プロ初先発に臨んだ息子の前で大役を務めた。この日は「ＣａｒｐＭｏｔｈｅｒ’ｓＤａｙ２０２６」として開催。８人きょうだいを育てた赤木の母・恵美さんがマウンドに上がった。ネット裏からはきょうだいが見