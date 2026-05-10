◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人・森田駿哉投手（２９）が今季初先発し、２回まで無失点で滑り出した。「全打者集中」をテーマに掲げ、敵地のマウンドへ。序盤から１４０キロ台後半の直球にシュート、スライダー、フォークなど多彩な変化球を織り交ぜた。初回は１番・カリステを空振り三振に仕留める好発進。２死から村松に左前打を許すも、４番・細川を落ち球で遊ゴロに打ち取った。１