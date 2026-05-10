◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人の平山功太内野手が「７番・中堅」で先発出場し、第１打席で先制タイムリーを放った。０―０の２回２死二塁で、初球の高め１３７キロフォークを左前へ運んだ。一塁ベース上では、母の日にちなんでピンクのリストバンドをはめた左手を力強く握った。３連敗中のチームにとって４試合ぶりの先制点となった。前日９日の中日戦（バンテリン）は４試合ぶりにスタ