日帰りバスツアーに参加した友人から「一部の参加者がツアー中に集合時間を守らず遅刻を繰り返している」という話を聞いた人が、この問題をSNSで取り上げたところ、多くの共感が寄せられている。Threadsの投稿によると、友人は青い花・ネモフィラを見に行くバスツアーに参加。その際、「50代の女性2人組」が集合時間にたびたび遅刻したという。投稿者は、こうした参加者について「そんな奴は置き去りにしろ」と不満をあらわにして