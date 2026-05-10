「大相撲夏場所・初日」（１０日、両国国技館）幕下最下位格付け出しの大森（２２）＝追手風＝が若雅（二子山）を引き落とし、白星デビューを飾った。立ち合いから激しい突き押しを受け、引いて攻め込まれる場面もあったが落ち着いて対応。最後は前に出てくる若雅を冷静に引き落とした。「緊張しました。勝てて良かったです」と語った。金沢学院大４年時に全日本選手権準優勝。同じ石川・穴水町出身の北陣親方（元小結遠藤