「春季高校野球大阪大会・決勝、履正社７−６関大北陽」（１０日、大阪シティ信用金庫スタジアム）履正社が九回に逆転勝ちして２０１６年以来１０年ぶりの優勝を果たし、近畿大会出場を決めた。二回は４四死球に１失策と相手のミスもあり３点を先制。しかし四回に１点を返されると、五回は２者連続死球からピンチに。一塁への内野安打、適時失策、押し出し四球、犠飛、野選と守備も乱れ、５点を失った。それでも六回と八回