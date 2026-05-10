◇セ・リーグ広島―ヤクルト（2026年5月10日マツダスタジアム）広島・秋山翔吾外野手（38）が3回守備から途中交代した。何らかのアクシデントがあったと見られる。この日は「1番・左翼」で先発出場。初回の打席では投ゴロも、一塁へ全力疾走。2回の守備では武岡の左飛をさばいていた。代わって右翼で先発の二俣が左翼に回り、平川が右翼の守備に就いた。