「ドジャース２−７ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、右脇腹を痛めて負傷者リストに入っていたムーキー・ベッツ内野手が１１日（日本時間１２日）のジャイアンツ戦からスタメン復帰する方針を明かした。ベッツはこの日、３Ａオクラホマのゲームにリハビリ出場。３打席に立って１安打１四球だった。三回の第２打席でスライダーを捉え、きれいに中前へ運んだ。前日からリハビリ