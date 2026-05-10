お笑いコンビ「アインシュタイン」河井ゆずる（45）が9日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。極貧時代を振り返った。河井は最高においしかった街として、大阪・ミナミを挙げた。若手時代は大阪で活動していた河井は「劇場が難波にあるので一番長く住んでいたのもミナミのエリアなんですけれども」と打ち明けた。さらに「実家も東京でいう歌舞伎町みたいな飲み屋街があるんですけれども、心斎橋。