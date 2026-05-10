歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（47）が8日、自身のインスタグラムを更新。「キルティングバッグ」を手作りする様子を披露した。【動画】「天才的」「魔法使いみたい」“職人技”でキルティングバッグを縫い上げる篠原ともえ「ルネ・ラリックが1927年に発表したダリアの花瓶『オラン』をモチーフにバッグを制作し国立工芸館へ」とつづり、動画をアップ。真剣な眼差しで器用にミシ