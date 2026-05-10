新日本プロレスのタイチ（46）が10日、自身のXを更新。韓国・釜山での海外ファンツアーに出演予定だったが、渡航中にパスポートの盗難被害に遭い、出演を見送ることとなったと伝えた。タイチは自身が参加予定だった「聖帝ツアーin釜山」事務局の発表を掲載。「この度、『聖帝ツアーin釜山』に出演予定でしたタイチ選手につきまして渡航中にパスポートの盗難被害に遭い、入国手続きが行えなかったため、やむを得ず出演を見送る