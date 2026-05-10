「あなたのために枕を2つ用意してるのに、その向きで寝られると困ります」【写真】2つある枕をブロックするように横向きで寝るわんこそんなコメントが添えられた1枚の写真が話題です。写っているのは、コーギーの「レオ」くん（5歳・男の子）。飼い主さんが添い寝できるようにと枕を2つ並べて用意したにもかかわらず、レオくんはその枕に背を向け、布団の中央にゴロン。体を横に伸ばし、まるで“壁”のように布団を占拠してしまっ