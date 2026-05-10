約109万円で「ハイテク装備」一切なし！日本の自動車市場では、先進的な「運転支援システム」や「電動化技術」を搭載したモデルが当たり前のように販売されています。しかし、日本から遠く離れた海外に目を向けると、かつて日本の道路を走っていた懐かしい設計のクルマが、つい最近まで「新車」としてラインナップされていたことがあります。【画像】超カッコイイ！ これがスズキの「走るシーラカンス」です！（61枚）その代