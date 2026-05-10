ふとした瞬間に、「自分の人生はつまらないものではないか」と感じる日はありませんか？大きな不幸があったわけではないのに、急に色が抜けたように思えてしまう。投稿者さんも虚しさを感じているようです。『突然、めちゃくちゃつまらない人生だなって思う日はない？まあもともとそんなにおもしろい人生でもないのだけれど。ある日急に、「つまらなすぎて何これ？」と。そんなときはどうする？』寄せられたコメントには、発散