＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、15番でホールインワンを達成した鈴木愛、河本結、荒木優奈がトータル3オーバー・首位に並んでいる。【ライブ写真】ギャラリー大興奮17番で鈴木愛のイーグルさく裂2打差4位に桑木志帆。3打差5位には金澤志奈が続いている