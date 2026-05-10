俳優の中村雅俊さん（75）の妻・五十嵐淳子さんが、4月28日に急病のため73歳で亡くなったことを受け、娘でモデルの中村里砂さんが9日、現在の状況を自身の公式Xで明かしました。里砂さんは「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました」と現状についてコメント。さらに「温かいメッセージや、仕事のフォローをしていただいた関係者の皆様、本当にあ