タレントの三田寛子（60）が10日、自身のインスタグラムを更新。3人の息子たちから贈られた母の日のプレゼントを明かした。9日から推しのイジュノが所属する「2PM」の東京ドームのライブに参加することを明かしていた三田。この日、「三兄弟から私が一番嬉しいだろうと2PM Japan 15thAnniversary Concert“THE RETURN”in TOKYO DOMEのチケットを母の日の（プレゼント）に！」とチケットは息子たちからの母の日のプレゼ