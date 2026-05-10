◇陸上・木南道孝記念（2026年5月10日大阪市・ヤンマースタジアム長居）女子棒高跳びが行われ、諸田実咲（アットホーム）が自身の持つ日本記録を更新する4メートル50を跳んで優勝した。23年9〜10月のアジア大会で自身が記録した4メートル48を2センチ上回り「やっと跳べた安心感とうれしさがある。去年、大きなケガをしてから、諦めないでやってきて良かった」と笑みを浮かべた。今週に愛知・名古屋で開催されるアジア大