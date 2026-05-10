福岡市、３５００万円かけ月１回スタート福岡市は４月から、九州・山口・沖縄の県庁所在地・政令市の中では初めて、市立中学校と特別支援学校の和食献立時の給食で月１回、牛乳の代わりにお茶を出す試みを始めた。食べ合わせを考慮したという。同様の取り組み事例はほかにもあるが、栄養確保などを理由に広がりは限定的だ。九州最大の都市で定着するか、注目される。（原聖悟）福岡市の「お茶給食」がスタートした４月１５日昼