テレビ東京はきょう10日、午後11時45分より『世界卓球2026』男子団体決勝「日本×中国」を生中継する。これに伴い、『乃木坂工事中』（毎週日曜深0：15）、『そこ曲がったら、櫻坂？』（同深0：50）、『日向坂で会いましょう』（同深1：20）の3番組が休止となる。【画像】前園がテレ東ロケで全治半年の負傷マネジメントが声明各番組が公式Xなどを通じて、休止を伝えた。『乃木坂工事中』は、「本日の#乃木坂工事中