俳優石田純一（72）が10日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。過去に自ら語ってきた「モテ語録」を引き合いに、恋愛観を語った。番組では「二兎（にと）を追うと三兎目が出てくる」という“語録”に言及。石田は「二兎を追う者は一兎をも得ずと言うが」と前置きした上で、「恋愛に関しては、妙にいい感じで力が抜けて、二兎を追うと三兎目が出てくる」と持論を展開した。これにMC上沼恵美子は「石田さん、変わって