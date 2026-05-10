【モデルプレス＝2026/05/10】King & Princeによる初のトラベルバラエティ『King & Prince がまちあわせ in LA』（全9話）が、6月よりディズニープラスで独占配信されることが決定。あわせて、ふたりの飾らない素顔を捉えたティザー映像とファーストルックが解禁された。【写真】キンプリ、“ベストフレンド”とのキラキラ王子様ビジュアル◆キンプリ、ディズニープラスで新番組誕生本番組では、King & Princeの永瀬廉