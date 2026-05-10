【モデルプレス＝2026/05/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が5月9日に自身のInstagramを更新。前髪を流したヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」ギャルJK「上品な雰囲気」印象一変のヘアスタイル◆代田萌花、前髪なしヘアで雰囲気ガラリ代田は「夜の散歩すきデス」とつづり、夜の街角で撮影したリ