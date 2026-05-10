メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊田市で、復元した蒸気機関車を走らせるイベントが行われています。 この蒸気機関車は、1944年製のＤ51形1149号です。 2022年に豊田市で設備工事業を営む石川昭さん（78）が、所有していた自治体から譲り受け、約5年の歳月をかけて修復しました。 復元した機関車は、蒸気の代わりに空気を圧縮した力で動かせるようにして、10日お披露目となりました。 ゆっくり、そして堂々