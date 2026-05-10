メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷では、北アルプスの飛騨側の開山祭「播隆祭」が行われました。 「播隆祭」は槍ヶ岳や笠ヶ岳を開山したと言われる播隆上人の偉業を称え登山シーズンの幕開けを告げるものです。 新平湯温泉の村上神社では午前10時から関係者約100人が出席して今シーズンの安全を祈願しました。 会場では地区に伝わる伝統芸能「鶏芸」が奉納され、訪れた人たちを楽