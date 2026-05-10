【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの東原亜希が5月9日、自身のInstagramを更新。長女の17歳誕生日に手作りしたフルーツゼリーを公開した。【写真】43歳4児の母モデル、体重管理に配慮した手作りスイーツ◆東原亜希、手作りのフルーツゼリー公開東原は「自分の子どもが17歳なのに驚いているのか、自分が17歳の子どもの親だということが信じられないのか」と長女が17歳になった心境をつづり、「試合直前、体重管理もありケーキは