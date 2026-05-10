タレントの大沢あかねさん（40）が2026年5月5日、自身のインスタグラムを更新。美背中あらわな黒ワンピ姿を披露した。「オフショットと共に、、」大沢さんは、連載を告知するとともに、リップを塗る姿や美背中際立つバックショット、ポーズをとり笑顔をのぞかせる様子などを投稿した。「オフショットと共に、、」とコメントした。インスタグラムに投稿された写真では、背中がざっくりと開いたデザインの黒いワンピースを着用。艶や