◆ファーム・リーグロッテ―巨人（１０日・江戸川）巨人の浅野翔吾外野手が１号ソロを放った。「６番・中堅」で先発出場。１―２の４回１死で先発左腕・秋山の１３８キロ直球をフルスイングすると、打球は左翼スタンドに入った。浅野は２月の春季キャンプで右ふくらはぎを肉離れ。故障班からのスタートだった。直近５試合で打率３割５分３厘と好調をキープしている。