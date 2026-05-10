◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１６節ＦＣ東京―東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）東京ＶがＦＣ東京と東京ダービーに臨む。百年構想リーグ第８節の東京ダービーでは、０―０から突入したＰＫ戦を４―２で制して、Ｊ１復帰後初の東京ダービー勝利をマーク。今回は移転後初のダービー２戦２勝を狙う。東京Ｖは前節の川崎戦は０―１で敗戦。前節から中３日ということもあり、先発を７人入れ替え、２試合前の柏戦（１〇