2026年の母の日は5月10日。パパと子どもたちで、いつもお世話になっているお母さんにラクしてもらうべく、ご飯を作るのはいかがでしょうか。今回は、火を使わずに電子レンジや炊飯器を活用する簡単レシピを紹介。 ▼炊きたてに混ぜるバターがポイント 切った材料を炊飯器で炊くだけで、本格的なシーフードピラフに。 ▼巻いて盛るだけの豪華ブーケサラダ くるくる巻いて並べれば、まるで花束のような華やかなサラダに。火を一