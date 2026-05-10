King＆Princeが10日、都内でディズニープラス「King＆PrinceがまちあわせinLA」（6月配信開始）スペシャルローンチイベントに出席した。集まった観客に、番組の放送をサプライズで発表した。ロサンゼルスを舞台に、2人の絆を試す「待ち合わせミッション」に挑戦するトラベルバラエティー。台本と演出いっさいなしの等身大の素顔とリアクションが満載となっている。これから2人でかなえたいことを聞かれ、永瀬は「週4でライ