◇東京六大学野球春季リーグ戦第5週第2日2回戦東大 8―5 法大（2026年5月10日神宮）東大が法大に連勝し、17年秋に同じく法大から記録して以来17季ぶりとなる勝ち点1を挙げた。春季リーグ戦での勝ち点は1997年の立大戦以来、29年ぶりとなった。1回戦で松本慎之介（3年＝国学院久我山）が初完投勝利を挙げて先勝。この日は初回に先発の江口直希（4年＝海城）が2点を献上して苦しい戦いとなったが、打線が13安打8得点と奮