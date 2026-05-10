現地時間5月8日。NBAで長年ロールプレーヤーとして活躍したPJ・タッカーが、41歳で現役引退を表明した。 「20年間バスケットボールを仕事にしてきたが、40年以上もの間、バスケットボール以外のことをするなんて考えられなかった。だから、NBAからは引退することになるけど…僕は決してバスケットボールをやめない」 タッカーは自身のソーシャルメディアへそう