【その他の画像・動画等を元記事で観る】 グループ初のトラベルバラエティ『King & Princeがまちあわせ in LA』が、ディズニープラスにて、全9話を6月に独占配信することが発表された。あわせてふたりの飾らない素顔を捉えたティザー映像とファーストルックが解禁となった。 ■アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦！ 本番組ではKing & Prince