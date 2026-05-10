英ロンドンで開催されている卓球の世界選手‌権団体戦は、男女ともに決勝で日本と中国が対戦することに決まった。準決勝が9日に行われ、女子では日本がドイツを3-0、中国がルーマニアを3-0でそれぞれ下した。中国は第1試合でエースの孫穎莎（スン・インシャー）がサマラを、第2試合で王曼碰（ワン・マンユー）がセーチを、第3試合で蒯曼（クアイ・マン）がドラゴマンをいずれも3-0のストレートで破りルーマニアに