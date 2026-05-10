中国の孫磊常駐国連副代表は5月8日、第2回国際移住レビュー・フォーラムで行われた一般討論で、国際社会が団結と協力を強化し、移民問題に共に取り組むよう強く求めました。孫副代表は、「移民は人類社会の発展と繁栄の重要な推進力だ。移民問題に対する認識を正し、いかなる形の移民に対する汚名化や人種差別にも反対し、より開放的、包摂的、公正な態度で移民を捉えるべきだ。合法的な移民ルートをさらに拡充し、法に基づいて移