◇サッカー イングランド プレミアリーグ ブライトン 3-0 ウルヴァーハンプトン(日本時間9日、アメリカンエクスプレス・スタジアム)ブライトンの日本代表MF・三笘薫選手が負傷交代しました。リーグ戦3試合連続スタメン出場となった三笘選手でしたが、後半にハムストリングを負傷。ピッチに倒れ込むと顔を覆い、後半13分に途中交代となりました。4月19日のトッテナム戦で相手GKの頭上をダイレクトボレーで破るスーパーゴールを決め