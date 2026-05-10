テレビ東京で放送中の『出没！アド街ック天国』（毎週土曜後9：00）が、16日から5週連続で西武鉄道沿線を特集することが発表された。好評の鉄道コラボシリーズ第3弾で、池袋線・多摩川線ではコラボも行う。【写真】鉄道もジャック！『アド街』に染まった電車テレ東では、16、23、30日、6月6、13日の『アド街』で、5週連続で西武線沿線を特集する。アド街の新シリーズとして、約1ヶ月間を通して同じ鉄道会社の沿線の街に出没