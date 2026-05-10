6日のメーン11Rでは兵庫チャンピオンシップ（Jpn2・ダート1400メートル）が行われ、戸崎圭太（JRA）騎乗の1番人気サトノボヤージュ（牡3＝田中博、父イントゥミスチーフ）が人気に応えた。まずまずのスタートから、道中は逃げたエコロレーヴ（牡3＝森秀、父ティズザロー）の3番手を追走。一時は6〜7馬身の開きがあったが、3コーナー付近から早めに仕掛けた。4コーナーの立ち上がりではトウカイマシェリ（牝3＝高柳、父ドレフォ