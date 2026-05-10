千葉・市原市と大多喜町（おおたきまち）を走るローカル線『小湊鉄道』。赤字経営を立て直すため2025年に始まったのが、千葉の地酒などの飲み放題が楽しめる「ビール列車 夜キハ」です。“ローカル線に揺られながら飲む”、その非日常感がSNSで話題となり、今ではキャンセル待ちの日もでるほどの人気ぶり。途中下車する駅では地元の店などが行う、まんじゅうやおつまみの出張販売も。幅広い年齢層でにぎわう列車の魅力を取材しまし