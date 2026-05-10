専門メディア「ドジャースウェイ」は９日（日本時間１０日）、「ホワイトソックスが村上選手の話題性を利用して日本でのドジャースの注目を奪おうとする試みは、困難な闘いとなるだろう」との記事を配信した。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）はこの日、本拠地マリナーズ戦に「２番・一塁」で出場。４打数無安打に終わったがチームは６―１で勝利した。前夜にはメジャートップタイの１５号を放った村上を同メディア