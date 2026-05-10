ノースカロライナ州立大戦米大学野球リーグ・スタンフォード大に所属する佐々木麟太郎内野手が9日（日本時間10日）、ノースカロライナ州立大戦で今季16号を放った。飛距離145メートルの豪快弾で、ファンにも衝撃が広がった。5-12と大量リードを許して迎えた8回。佐々木は、相手右腕の甘い球を見逃さずに強振。打球は右翼スタンドに消えた。打球速度111マイル（約179キロ）、飛距離476フィート（約145メートル）の16号。スタ