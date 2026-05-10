ある食べ放題レストランが、食いしん坊の客を抑制するため、新たな「嘔吐料」を導入している。 【写真】スシ・トロの料理の数々カラフルなのに美味しそう！焼きうどんまであるの！？ スペインのセビリア近郊ゲルベスにある「スシ・トロ」は、客が食べ過ぎて店内で吐いてしまうのを防ぐ方針を打ち出した。店側の声明によると、「絶え間なく注文を続け、お腹が破裂しそうになるまで、あるいは吐いてしまうまで食べ続ける客が