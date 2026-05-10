「プラハダービー」優勝目前で起きた最悪の暴挙…「火の粉の雨が降った」チェコ1部スラビア・プラハとスパルタ・プラハによる伝統の「プラハダービー」は現地時間5月9日、あまりにも混沌とした状況のなかで試合放棄を余儀なくされた。首位攻防戦となった一戦は、ホームのスラビア・プラハが3-2でリード。勝利すればタイトル獲得が確定する状況だったが、英紙「ザ・サン」は「数百人のファンが発煙筒を持ってピッチに乱入した」と