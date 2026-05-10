タレントの奥森皐月が、２２歳になったことを報告した。９日に誕生日を迎えた奥森はインスタグラムで「２２歳になりました」とコメント。自身のｎｏｔｅも更新し、「夫との関係は、ありえないほどに良好だ。文句のひとつやふたつあれば話のネタになるのかもしれないが、本当にひとつもない」などと長文で現在の思いをつづった。奥森は１９歳だった２０２３年１１月に、お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（３９）と結婚するこ