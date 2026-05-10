◆ラグビーリーグワン▽２部最終節花園２７―３４愛知（１０日、東大阪市花園ラグビー場）花園（旧近鉄）は首位の愛知に敗れて３連敗となり、レギュラーシーズン３位が確定。上位２チームに与えられる１部との入れ替え戦進出を逃した。前半４分に先制トライを献上したが、１１分に南アフリカ代表ＳＯマニー・リボックがＰＧを決め、１７分にＣＴＢステイリンパトリックがトライを挙げて逆転した。その後に２トライを奪われ再